Over en weer geweld in Israël: 24 doden, onder wie 9 kinderen

De 24 dodelijke slachtoffers vielen in Gaza bij nachtelijke luchtaanvallen vanuit Israël. De autoriteiten zijn dinsdag nog nieuwe luchtaanvallen tegen Palestijnse militanten gekomen. Die hadden eerder Israëlisch grondgebied bestookt met raketten.

Veel Israëlische burgers in het zuiden van het land, bijvoorbeeld in Ashdod en Ashkelon, brengen de dag door in schuilkelders. Zo is er een school geraakt door een raket vanuit Gaza, maar er waren op dat moment geen kinderen in het gebouw omdat de lessen opgeschort zijn. Ook een flat is geraakt.

De afgelopen dagen is de vlam in de pan geslagen na onlusten in Jeruzalem over territoriale claims. Voor het eerst sinds jaren was de heilige stad zelf het strijdtoneel van heftige confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische troepen.

Meer dan 700 Palestijnen zijn de afgelopen 24 uur gewond geraakt in de onlusten op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem. Vijfhonderd van hen worden op dit moment behandeld in een ziekenhuis. Aan Israëlische kant vielen zes gewonden door raketaanvallen uit Palestijnse hoek op dinsdagochtend.

Bloedig conflict

Maandag was een bloedige dag in Oost-Jeruzalem, waar het conflict – met de belangrijkste religieuze plekken voor zowel het Jodendom als de Islam – volledig escaleerde. De rellen en gewelddadige aanvaringen met de Israëlische politie vonden plaats in en rondom de Al-Aqsamoskee.

Raketten vanuit de Gaza-strook richting Israël. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Hamas en andere Palestijnse militanten hebben nu zeker 250 raketten afgevuurd, waarvan een deel op Jeruzalem. Dat was sinds 2014 niet meer gebeurd en tekent de ernst van de situatie. Het strijdtoneel verplaatste zich daarna weer naar de Gazastrook. Israël heeft zo’n 130 doelen bestookt en probeert de militie een serieuze klap toe te brengen. Diplomatieke pogingen van onder meer Egypte en Qatar, die wilden bemiddelen, werden afgewimpeld.

Israël gaat ervan uit dat de beschietingen rond Gaza nog zeker een aantal dagen zullen aanhouden. „Hamas zal de lange arm van het leger voelen”, aldus legerwoordvoerder Hidai Zilberman. Israël bereidt zich voor op een groot conflict met een grondoffensief, maar ook de liquidatie van Hamas-terroristen. „Alles ligt op de tafel”, aldus Zilberman.

Huizen

De wijk Sjeik Jarrah in het bezette Oost-Jeruzalem was de afgelopen dagen het toneel van flinke rellen. Een rechtbank besloot onlangs dat vier Palestijnse families er uit hun huizen moeten worden gezet, omdat die voor 1948 - het jaar dat Israël werd opgericht - toebehoorden aan Joodse families. Een organisatie heeft die rechten opgekocht en wil er kolonisten in vestigen om zo de Israëlische controle over het oosten van de stad te vergroten. Het hooggerechtshof zou maandag het definitieve oordeel vellen over de zaak, maar het vonnis is vanwege de spanningen uitgesteld.

Wat Israël vooral op kritiek komt te staan, is dat Palestijnen niet het recht hebben om bezittingen uit het verleden terug te claimen. Tal van landen hebben hard uitgehaald naar Israël, zowel vanwege de dreigende uitzettingen als het harde politieoptreden op de Tempelberg. De kritiek komt ook van Arabische landen waarmee Israël het afgelopen jaar vrede sloot. Beelden van agenten die de Al-Aksa-moskee binnengaan en er schokgranaten binnen gooien, nadat zij met kogels en flessen werden bekogeld, zorgen voor grote verontwaardiging en woede in de gehele moslimwereld.

Bekijk ook: EU en VS veroordelen geweld Jeruzalem en Gazastrook