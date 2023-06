Code geel en kletsnat in zuidoosten, kans op flinke wateroverlast

Vanuit het zuiden gaat de bewolking steeds meer toenemen. Dit is een voorbode op een kletsnatte middag die komen gaat voor vooral het zuidoosten van het land. In de loop van de ochtend trekt een actief neerslaggebied via het zuiden ons land binnen. ,,Aan het eind van de ochtend vallen de eerste druppels in grote delen van Brabant en Limburg”, voorspelt Weeronline.

In de middag trekt het regengebied steeds verder ons land binnen. Ten zuidoosten van grofweg de lijn Groningen – Amsterdam – Rotterdam gaat het van tijd tot tijd regenen, maar daarin zijn de verschillen zeer groot. Hoe verder naar het zuidoosten, des te meer regen er valt. Zo kan er in Limburg en het oosten van Brabant lokaal enkele tientallen millimeters regen vallen. Ook in het oosten en zuiden van Gelderland komt flink wat water naar beneden. Voor deze drie provincies geldt dan ook een code geel voor kans op wateroverlast.

Windstoten

,,In de loop van de middag kunnen mogelijk ook enkele stevige onweersbuien Limburg aandoen. Hierbij is kans op winstoten tot 75 km/uur en mogelijk ook hagel.”

Ook elders in het land gaat het regenen, alleen zijn hier de hoeveelheden beduidend minder hoog. Alleen het uiterste noorden en westen houden het geheel droog en zien wellicht nog een enkele glimp van de zon. De temperatuur stijgt voor de regen uit naar 23 tot lokaal 26 graden.

Ook vanavond regent het nog geruime tijd in het midden en oosten van ons land. In Limburg blijft de eerste uren kans op enkele stevige onweersbuien. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen uit geleidelijk droger. In het uiterste oosten wordt het pas rond middernacht droog, zegt Weeronline.

Minima

Uiteindelijk kan er in het zuidoosten van ons land plaatselijk ruim 50 mm regen zijn gevallen. Dat is bijna net zoveel als wat er normaal gesproken in een hele junimaand valt. In de nacht is het overwegend droog en volgen vanuit het westen brede opklaringen. De minima komen uit tussen 12 en 16 graden.

Vrijdag keert het zomerweer terug en in het weekend gaan we weer naar tropische temperaturen.