’Rambo’ maakt Spaans Galicië onveilig

De man dook voor het eerst op aan het eind van de zomer. Verschillende inwoners van Pontedeume meldden inbraken waarbij vooral levensmiddelen waren gestolen: de inbreker ging ervandoor met crackers, bier en vleeswaren. Eén Pontedeumiaan trof de man zelfs midden in de nacht aan in zijn keuken.

Survival skills

Vorige week werd meer duidelijk over de identiteit van de man. Een jager trof in de bossen van Fragas do Eume, een natuurpark meteen ten oosten van Pontedeume, een kampeerplek aan. Die werd gebruikt door een man die een sterke gelijkenis vertoonde met Alfredo Sánchez Chacón. Deze veroordeelde moordenaar staat ook wel bekend als Rambo vanwege zijn gevangenisuitbraken en zijn survival skills.

De kampeerplek van de Galicische Rambo in Fragas do Eume.

De 63-jarige Sánchez Chacón ontsnapte begin dit jaar uit een gevangenis in Galicië, waar hij vastzat vanwege een moord. Hij keerde niet terug van een dagverlof. Inwoners van Pontedeume willen nu niets liever dan de crimineel weer terug achter de tralies te krijgen. Ze hebben een burgerwacht geformeerd die op ’Rambo’ gaat jagen.

Het is niet voor het eerst dat de Pontedeumianen met dit bijltje hakken. Na een uitbraak in 2001 hield ’De Galicische Rambo’ zich ook al schuil in Fragas do Eume en ook toen kon hij worden opgepakt.