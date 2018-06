Aankoop marineschepen stap dichterbij

Nederland neemt het voortouw bij de aankoop van vier fregatten en België bij twaalf mijnenjagers en de bijbehorende onbemande systemen. Beide landen krijgen de helft in eigendom. Met de samenwerking kan fors worden bespaard op het onderhoud. De eerste schepen worden in 2025 in gebruik genomen.

Defensie vraagt voor de bouw van de fregatten offertes aan bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen en Thales Nederland. Omdat de nationale veiligheid in het geding is komt er geen Europese aanbesteding. België doet dat bij de mijnenbestrijders wel. Naar verluidt is er ruim 4 miljard euro mee gemoeid.

„Onze samenwerking bevalt goed. Heel goed”, aldus Bijleveld.