Van de groene hemel naar de groene hel! De Renault Mégane R.S. is altijd de onbetwiste favoriete hot hatch van de Autovisie-redactie geweest. Om te kijken of de nieuwe generatie het stokje kan overnemen, zijn we ermee naar het Pfalzer Wald gereden om de beste wegen daar te verkennen. Met op de terugweg een kleine tussenstop op de plek waar sportieve Renaults het allerbest tot hun recht komen.

Dries van den Elzen | Autovisie

