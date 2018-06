WK voetbal te zien op Amsterdamse terrassen

Zo mag er geen alcohol worden verkocht bij buitentaps, moeten de schermen zo staan dat voorbijgangers niet kunnen meekijken en moet er minimaal een horecamedewerker toezicht houden. Ook mogen de bezoekers niet buiten de grenzen van het terras staan. Handhavers van de gemeente zien er streng op toe dat de regels worden nageleefd.

De gemeente verwacht dat het aantal grote evenementen waar een vergunning voor nodig is, in de stad gering zal zijn. De kwalificatiewedstrijden van Marokko zijn hoogstwaarschijnlijk te zien op een groot scherm bij Stadspodium Amsterdam in West. De organisator, die maandag definitief kan zeggen of het doorgaat, zet in op zo'n duizend tot vijftienhonderd belangstellenden per wedstrijd.

Wie de Belgische Rode Duivels wil aanmoedigen, kan terecht bij Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en het Westergasterras.

Het WK voetbal in Rusland begint donderdag.