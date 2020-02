Voorzitter Democraten in Iowa treedt terug na verkiezingsdebacle

Door problemen met een app die de stemresultaten in Iowa moest doorgeven, liet de uitslag lang op zich wachten. Het kwam de organisatie van de Democraten in de staat op fikse kritiek te staan van stemmers.

Oud-burgemeester Pete Buttigieg ging volgens de laatste resultaten nipt aan kop in Iowa, gevolgd door senator Bernie Sanders. Beide politici vroegen deze week een gedeeltelijke herziening van de stemmen aan, die waarschijnlijk zondag in gang wordt gezet.

Price, de teruggetreden voorzitter, noemt de problemen rond de voorverkiezingen in zijn staat in een verklaring „onacceptabel” en neemt de verantwoordelijkheid voor de technische mankementen op zich. „De Partij moet vooruitkijken, en mijn aanwezigheid in mijn huidige rol maakt dat moeilijk.” Zaterdag kiezen de Democraten een nieuwe voorzitter in Iowa.

