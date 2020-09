18 jaar cel en tbs met dwang voor vermoorden ex-tbs’er

Het slachtoffer lag in april vorig jaar meerdere dagen dood in zijn appartement in wooncomplex Het Rode Klif in Lelystad voor hij werd gevonden. Hij was gedrogeerd en door verwurging om het leven gekomen. De verdachten namen rond zijn dood 8000 euro op van zijn bankrekening. De geldproblemen van beide verdachten vormden volgens de rechtbank het motief voor de moord.

Justitie eiste vorige maand celstraffen van 15 en 18 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de twee verdachten Jan van K. (50) en Michael B. (36), maar volgens de rechtbank is er geen reden om onderscheid te maken in de straffen voor beide mannen. De rechtbank oordeelt dat beide mannen het slachtoffer met bruut geweld van het leven hebben beroofd.

’Gesmoord’

Anders dan het Openbaar Ministerie, dat uitging van doodslag in een gemoedsopwelling, acht de rechtbank moord bewezen. „Het slachtoffer is gedrogeerd met verschillende soorten medicatie, met een kussen gesmoord en uiteindelijk gewurgd met een nekklem en daarna met een lint. Er is sprake van een opbouw van handelingen, waarbij de verdachten genoeg tijd hadden voor beraad. Ook voorafgaand aan het geweld hebben ze hiertoe de gelegenheid gehad. Dat wijst op planmatigheid.”

Het slachtoffer en de twee verdachten kenden elkaar uit de tbs-kliniek in Almere. Daar deed de 72-jarige man, met een tbs-verleden als zedendelinquent, vrijwilligerswerk. B. werd daar behandeld vanwege meerdere zedendelicten. Van K. werd al twee keer veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, in 1995 voor poging moord en in 2006 voor uitlokking van moord.

Opnieuw oordeelt de rechtbank dat het opleggen van tbs met dwangverpleging nodig is. „De maatschappij moet voor langere tijd tegen de verdachten in bescherming worden genomen”, aldus de rechtbank. „Verdachten hebben mensen een vader en opa ontnomen. De moord leidde ook in de buurt en bij anderen in de samenleving tot een schok en gevoelens van onveiligheid.”