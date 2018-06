Financiering mbo-scholen op de schop

De zogenoemde cascadebekostiging is ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten efficiënt een diploma te laten behalen. Als studenten langer dan gemiddeld over hun opleiding doen, lopen deze mbo-scholen bekostiging mis. Deze financiële prikkel kan ervoor zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden, maar kan ook leiden tot het weren van studenten van opleidingen.

Minister van Engelshoven (Onderwijs) zet er nu officieel een streep doorheen.

Dat de bekostiging op de schop gaat werd begin februari vastgelegd in een akkoord dat de D66-bewindsvrouw met mbo-scholen sloot. Afgesproken werd dat het beschikbare budget voor de mbo-scholen op een andere wijze verdeeld gaat worden, aangezien geen rekening meer wordt gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar studie doet. Door deze nieuwe verdeling zullen scholen te maken krijgen met een ander budget.