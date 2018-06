Ex-aanklager Bos nog steeds bedreigd

Greetje Bos was tot dusver het gezicht van het Openbaar Ministerie (OM) in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. Vorig jaar was het vermoeden dat hij een aanslag op haar leven zou beramen.

Een maand geleden maakte het OM bekend dat er onvoldoende bewijs is voor de verdenking tegen Klaas Otto maar het onderzoek naar een 44-jarige man uit Sliedrecht die de aanslag moest plegen loopt nog.

Bos is in Breda wethouder geworden voor de VVD.