Van rood licht naar groen

Volgens het CBR is er een probleem met de gezondheidsverklaring van Valentina. Dat is de verklaring waarmee het CBR bepaalt of iemand gezond genoeg is om veilig auto te rijden. In hun systeem staat Valentina ’op rood’. Dat betekent dat haar verklaring niet in orde is en dat ze niet mag afrijden.

Viola en Valentina begrijpen er niets van. Die gezondheidsverklaring is al lang geregeld. Al twee keer zelfs. Toen Valentina begin vorig jaar met haar rijlessen begon, was zo’n verklaring nog twee jaar geldig. Daarom heeft ze er toen meteen één in orde gemaakt. En toen het CBR de geldigheid verkortte naar één jaar, heeft Valentina een nieuwe aangevraagd.

Vanwege haar lichte oogafwijking moest ze daarvoor net als de vorige keer naar de oogarts. Want bij bepaalde ziekten en beperkingen, zoals oogafwijkingen, wil het CBR dat een arts vaststelt of je veilig kunt autorijden. Bij Valentina was dat volgens de oogarts geen enkel probleem.

Viola vond het wel vreemd dat Valentina geen bericht van de arts kreeg met zijn goedkeuring. Toen ze het CBR daarover belde, zeiden ze dat zo’n brief maar een formaliteit was. Viola hoefde zich geen zorgen te maken: Valentina’s gezondheidsverklaring was in orde.

Nu blijkt dat toch anders te liggen. En de tijd begint te dringen. De rijschool heeft nog maar een paar dagen de tijd om Valentina’s naam door te geven. Anders moet Valentina weer meerdere weken wachten.

Viola belt weer met het CBR. Nu om te vragen hoe het kan dat Valentina ’op rood’ staat. De oogarts heeft haar immers goedgekeurd, en het CBR heeft gezegd dat zijn mail of brief een formaliteit was. Maar ze komt daar niet verder. Het begint er steeds meer op te lijken dat Valentina over een paar weken toch niet kan afrijden.

Ten einde raad belt Viola ons. Onze medewerker Tessa neemt na haar telefoontje meteen contact op met het CBR. Ze legt uit dat er haast bij is. En dat Valentina al is goedgekeurd. Dat helpt gelukkig. Het CBR zet Valentina meteen ’op groen’: ze mag afrijden!

We hopen voor Valentina dat ze haar rijbewijs in één keer haalt. En natuurlijk dat ze veel veilige kilometers zal maken.

*Gefingeerde namen