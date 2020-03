Cel voor bakker om mieren en glas in brood

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

GENT - Mieren en beschimmelde taarten. Dat is wat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid aantrof op de werktafel van een bakker. „Toen we vijf maanden later terugkwamen, bleek het nog erger. Er kwamen zelfs klachten over glas in het brood.”