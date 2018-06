Giuliani teruggefloten na Melania-uitspraak

„Ze gelooft haar echtgenoot”, zei de advocaat deze week in Tel Aviv. „Ze weet dat het niet waar is.” De woordvoerster van de first lady floot hem later terug. „Ik denk niet dat mevrouw Trump ooit haar mening over iets heeft gegeven aan meneer Giuliani”, liet woordvoerster Stephanie Grisham weten aan de nieuwszender.

Giuliani liet CNN weten zijn uitspraken niet te betreuren. „Ik heb er geen spijt van omdat ik geloof dat het waar is”, zei hij. Melania zou haar man goed genoeg kennen om te weten dat de beschuldigingen onzin zijn.

Stormy Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, beweert in 2006 een seksuele relatie met Trump te hebben gehad. Melania gaat vragen over de vermeende affaire zorgvuldig uit de weg.