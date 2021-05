Vrouw (28) dood aangetroffen in woning Volendam

Wat zich precies in de woning heeft voorgedaan is nog niet bekend. Via Twitter laat de politie zondag aan het einde van de middag weten dat het slachtoffer een 28-jarige vrouw is.

Daarnaast werd in de woning een gewonde man aangetroffen. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving afgezet en is bezig met onderzoek.