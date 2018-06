Met schepnet en loep te water: Hoe schoon zijn onze slootjes?

1 / 2 1 / 2 Kinderen onderzoeken de sloten in Landsmeer. Ⓒ Marcel Antonisse

Landsmeer - Onderzoek van duizenden kinderen – verspreid over heel Nederland – moet uitwijzen hoe het met het slootwater in ons land is gesteld. Vandaag begon het eerste nationale slootjesonderzoek dat ook vandaag en morgen nog volop plaatsvindt.