Ze werden woensdag gelanceerd vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Ze zullen de komende maanden in het station verblijven. In het station waren al twee Amerikanen en een Rus.

