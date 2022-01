Reizigers nauwelijks te porren om bij te betalen voor groener vliegen

Wat U Zegt

Stelling: Geen plek voor de wolf in Nederland

Stichting Annemieke, bekend van acties bij de Oostvaardersplassen, komt in actie tegen de wolf. Volgens de stichting is er geen plek voor de wolf in Nederland. Hebben zijn gelijk en hoort de wolf hier niet thuis of is het juist goed voor het natuurlijk evenwicht dat dit roofdier hier ronddwaalt?