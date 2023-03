Twee van de vier in Mexico ontvoerde Amerikanen dood teruggevonden

Mexicaanse soldaten op zoek naar de ontvoerde Amerikanen. Ⓒ ANP

MATAMOROS - In Mexico zijn twee van de vier ontvoerde Amerikaanse burgers dood teruggevonden, de andere twee levend. Een van hen is gewond, maakten de Mexicaanse autoriteiten bekend. De groep van vier was eind vorige week mogelijk verwikkeld geraakt in een strijd tussen drugsbendes.