Familie doodgeschoten Hümeyra (16) woedend om discriminerende berichten politie

De tiener werd in aanloop van de moord maandenlang gestalkt en bedreigd door haar ex-vriend Bekir E.. Op de dag dat zij voor de zoveelste keer aangifte zou doen tegen de Rotterdammer werd zij door E. om het leven gebracht in het fietsenhok van het Designcollege in Rotterdam. E. kreeg in december 2019 door de Rotterdamse rechtbank veertien jaar cel en tbs opgelegd.

’Hoeveel moeten mensen nog incasseren?’

„Binnenkort staat het hoger beroep in deze zaak op de rol. Dat vergt al heel veel van de familie. En nu gebeurt dit. Het is ontzettend rot dat de familie al zoveel voor de kiezen heeft gehad en dit er ook nog bijkomt. Hoeveel moeten deze mensen nog incasseren? Ik weet niet of ze nog meer kunnen hebben”, zegt de advocate zorgelijk.

Het vertrouwen in de politie was al bij de familie tot het nulpunt gedaald nadat in hun ogen meerdere instanties, waaronder de politie, in aanloop naar de moord hebben gefaald. Hümeyra deed meermaals aangifte van stalking, maar de politie, het OM, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis hadden onvoldoende aandacht voor de bescherming van de scholiere. „Deze nieuwste blunder draagt niet bij om het vertrouwen in de politie te herstellen”, aldus Stolk, die binnenkort met de familie om de tafel gaat zitten om zich te buigen over de nieuwste episode.

’Gesprek moest snel vanwege aankomende publicatie’

Het kwetsende berichtenverkeer van de agenten werd woensdag duidelijk voor de familie, toen de politie belde om een afspraak met de familie te maken. „Dat gesprek moest per se dezelfde dag gebeuren omdat NRC die dag iets zou publiceren. De familie heeft het gevoel dat de politie het anders nooit had verteld.”

In de WhatsApp-groep van de vijf agenten van bureau Marconiplein, die door de deelnemers de Jan Smit-appgroep werd genoemd, zou onder meer na de moord op Hümeyra zijn geschreven ’Weer een Turk minder’. Dat werd geappt op 15 januari 2019 naar aanleiding van de bekentenis en spijtbetuiging van E. in de Humeyra-zaak.

Politiechef vindt uitlatingen verwerpelijk

Volgens de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zijn de uitlatingen verwerpelijk en aanstootgevend, maar zouden ze op meerdere manieren zijn uit te leggen. Westerbeke noemt het tegenover NRC een „cynisch commentaar aan het adres van de rechterlijke macht.” Volgens hem bedoelde de agent dat de hoofdverdachte, Bekir E., vanwege zijn spijtbetuiging waarschijnlijk een lagere straf zou krijgen.

Naast de opmerkingen over Hümeyra werden ook andere racistische uitspraken gedaan door agenten. Daarvoor werden zij vorige maand door de politie berispt. Donderdagmiddag vindt in de Rotterdamse gemeenteraad een debat plaats over de uitkomsten van het onderzoek naar de appgroep van de agenten. Meerdere raadsleden spraken op Twitter al hun afschuw uit.