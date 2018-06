„Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen”, stelt voorzitter Gerrit van der Burg van de top van het OM, het college van procureurs-generaal.

„Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring. Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen.” Het OM heeft inmiddels contact gehad met de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad.

Bekijk ook: OM betreurt opvragen beldata journalist Brabants Dagblad na lek

Bekijk ook: Minister reageert op telefoonrel journalist

Twee verdachten

Het OM bekijkt wat de gevolgen kunnen zijn van het opvragen van de belgegevens van de journalist voor de strafzaak tegen twee verdachten. Justitie verdenkt de twee van het lekken van informatie rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch.

De politie wilde achterhalen met wie de journalist van het Brabants Dagblad had gebeld, in het onderzoek naar wie informatie naar de krant heeft gelekt over burgemeesterskandidaten. Zijn belgegevens werden opgevraagd zonder de vereiste toestemming van de hoofdofficier van justitie en de top van het OM.

Het vermoeden bestaat dat raadslid Sjef van Creij als lid van de vertrouwenscommissie de naam van de kandidaten en sollicitanten naar toenmalig wethouder Jos van Son heeft doorgespeeld, die op zijn beurt de krant tipte. Van Creij en Van Son worden beiden verdacht van het schenden van hun ambtsgeheim.

Consequenties

De advocaten van beide verdachten kunnen nog niet zeggen of ze ernstige consequenties verbinden aan het misbruik van de opsporingsbevoegdheden. „Of het gevolgen heeft, moet wat mij betreft nog worden uitgezocht”, aldus advocate Esther Vroegh van oud-wethouder Van Son. „Het is te vroeg om daar iets over te zeggen”, reageerde raadsman Rob van Huijgevoort van het verdachte raadslid.

Vroegh zegt dat ze nog niet goed kan beoordelen of de telefoongegevens van de journalist een essentiële rol hebben gespeeld in het onderzoek naar de verdachten.