Republikein wint stemronde in North Carolina

Bishop had met bijna alle stemmen geteld 50,8 procent van de stemmen tegen 48,6 voor McCready. De stemronde was nodig, omdat die vorig jaar bij de tussentijdse verkiezingen wegens fraude ongeldig was verklaard. De toenmalige winnaar, de Republikein Mark Harris wilde zich echter niet opnieuw verkiesbaar stellen, waarop Bishop de strijd met McCready aanging. Het district in het zuidoosten van de staat is sinds 1960 in Republikeinse handen.

De Republikein Greg Murphy won in het Derde District de vrijgekomen zetel van zijn in februari overleden partijgenoot Walter Jones.