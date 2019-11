Lindsai (13) in elkaar geslagen terwijl klasgenootjes filmen

Het incident vond plaats op het Stedelijk Lyceum in Merksum. In de video is te zien hoe Lindsai omringd wordt door zo’n tien meiden en vervolgens op de grond gesleurd, geschopt en geslagen wordt. „Ik kon me niet verweren. Ik kon niet rechtstaan, ik kon niets”, zo vertelt het meisje aan Het Laatste Nieuws.

Bart, de vader van Lindsai, was op de hoogte van het feit dat het eerder onrustig was in de groep. „Er waren al wel eens wat woorden geweest, maar dat was nooit écht ernstig. Nu hebben ze haar vrijdagavond na haar achtste lesuur gewoon opgewacht en aangevallen. (...) Hoe voel je je als ouder: machteloos? Kwaad? Ik weet niet goed wat ik moet voelen.”

Lindsai heeft een hersenschudding en gekneusde ribben aan het incident overgehouden. Bart vreest dat de grootste schade mentaal zal zijn. „Ze duft niet meer alleen te zijn. Ze weent ook veel. Ze zal de komende dagen ook niet naar school gaan en de vraag is of ze nog wel naar die school wil blijven gaan.”

Inmiddels zijn twee meisjes geïdentificeerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.