Brand zorgt voor massale stroomuitval op Puerto Rico

„De brand zorgde voor aanzienlijke stroomuitval over het hele eiland. De situatie wordt beoordeeld en we werken aan herstel van het systeem”, aldus het bedrijf, dat pas sinds deze maand de stroomvoorziening in het land verzorgt.

1,2 miljoen mensen

„De eerste bevindingen uit Puerto Rico stellen dat 1,2 miljoen (mensen, red.) zonder elektriciteit zitten”, schrijft burgemeester Carmen Yulin Cruz van hoofdstad San Juan op Twitter. „Deze noodsituatie moet snel en efficiënt opgelost worden, anders krijgen we weer een ’Maria-achtige crisis’ in Puerto Rico.” Ze verwijst daarmee naar de orkaan Maria die in 2017 aan bijna 3000 mensen op het eiland het leven kostte.

Volgens Jenniffer Gonzalez, die Puerto Rico in het Amerikaanse Congres vertegenwoordigt, worden niet 1,2 miljoen maar een half miljoen mensen door de stroomuitval getroffen. Zij benadrukt dat het niet de eerste stroomproblemen zijn waarmee het eiland kampt. Hoewel het eiland geen integraal deel uitmaakt van de VS, geldt het wel als Amerikaans territorium.

Het bedrijf Luma meldde eerder op donderdag dat het door hackers was aangevallen. Er is verder geen verband tussen de hackaanval en de brand.