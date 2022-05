Complotdenkers moeten 2 ton betalen na verhalen pedonetwerk

Het gaat om Wouter Raatgever, Joost Knevel en Micha Kat, die alle drie vastzitten.

De in Bodegraven opgegroeide Knevel is ervan overtuigd geraakt dat hij in zijn kinderjaren getuige was van satanische kindermoorden en misbruikt is door RIVM-baas Jaap van Dissel en een huisarts. Op de begraafplaats zouden volgens Knevel slachtoffers van deze kindermoorden liggen. Dit ongefundeerde verhaal is verspreid in video's op het onlineplatform Red Pill Journal.

Beveiliging

Als gevolg hiervan ontstond onrust en moest de gemeente onder meer beveiliging regelen. De kosten hiervan zijn nu verhaald op het drietal. Ook moeten ze de proceskosten betalen. Het vonnis is eerder deze maand uitgesproken en werd woensdag online gezet.

Advocaat Cees van de Sanden, die de gemeente in deze zaak vertegenwoordigt, spreekt in de Volkskrant van een unicum. "De rechtbank oordeelt dat als je online allerlei uitspraken doet die later onrechtmatig blijken te zijn, je dan ook financieel verantwoordelijk bent voor de schade die je aanricht."

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Raatgever en Knevel begint op 10 juni. Ze worden vervolgd voor opruiing en (doods)bedreigingen tegen Van Dissel, premier Mark Rutte en de huisarts in Bodegraven. Kat zit vast in Noord-Ierland, waar hij zijn uitlevering naar Nederland aanvecht.