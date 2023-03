Onlusten in Keniaanse hoofdstad Nairobi

Met de voorgenomen mars naar de ambtswoning van president Ruto geven demonstranten gehoor aan een oproep tot protest van oppositieleider Raila Odinga tegen de hoge kosten voor levensonderhoud in het land. Ook trekt Odinga de legaliteit van het huidige presidentschap in twijfel. „De verkiezingen van verleden jaar zijn gestolen”, heeft Odinga meerdere malen publiekelijk beweerd. „Wij willen dat de computers met de stemuitslagen worden gecontroleerd.”

Presidentschap

Raila Odinga is overtuigd dat hij heeft gewonnen, in plaats van William Ruto die nu president is. Odinga dong al vier keer eerder naar het presidentschap, maar won nooit. Ondanks zijn tegenslagen is Odinga massaal populair onder een aanhang die te vinden is in de sloppenwijken en de arme gebieden in Kenia. Odinga’s macht is zo groot dat hij zichzelf in 2017 kon uitroepen tot volkspresident, maar daar niet voor werd vervolgd. Een daad als dit in Kenia staat gelijk aan landverraad, en dat draagt de doodstraf.

Odinga’s volgers, die voornamelijk bestaan uit jongeren, probeerden vandaag het zakencentrum van Nairobi te bereiken, maar dit ontaarde in een kat-en-muis-spel met de politie. Tot een protestmars kwam het niet. Ook was het onrustig in de sloppenwijk Kibera. „Wij willen dat de president naar ons luistert, in plaats van ons te beschieten met traangas”, laat een demonstrant weten.

Waterkanon

Odinga wilde in de middag een persconferentie geven in het centrum van een Nairobi, maar werd verwelkomd door een waterkanon van de politie. Odinga en zijn gevolg reden vervolgens naar een locatie elders in de stad, en beloofde daar iedere maandag te gaan demonstreren tot de overheid toegeeft aan zijn wensen.

Hoe de acties ook aflopen, president Ruto wacht de taak Raila Odinga en zijn beweging tevreden te stellen. Bij eerdere landelijke protesten van Odinga wisten presidenten hem te temmen door het aanbieden van hoge posten. President Ruto heeft vooralsnog aangekondigd dat dat dit keer niet gaat gebeuren. De situatie in Kenia blijft hiermee voorlopig onzeker.