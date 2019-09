Trump blaft veel, maar bijt hij ook?

Olie-installaties van het Saoedische oliebedrijf Aramco staan in lichterlaaie na een aanval met drones door Houti-rebellen uit het naburige Jemen. Ⓒ via REUTERS

WASHINGTON - De VS staat klaar om terug te slaan, zo twitterde de Amerikaanse president Donald Trump gisteren na de aanval met drones en mogelijk ook kruisraketten op olie-installaties in Saoedi-Arabië. Maar de vraag is of Teheran daar koud of warm van wordt, want voor het Iraanse bewind is Trump tot nu toe veel woorden, weinig daden.