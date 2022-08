Dode en tientallen gewonden door harde wind op Spaans festival, decor losgerukt

Het overleden slachtoffer is volgens Spaanse media een twintiger. Hij zou zijn geraakt door onderdelen van het podium. Van de gewonden zijn er drie ernstig aan toe. De Spaanse hulpdiensten melden dat de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht.

Het meerdaagse festival vond plaats op het strand van Cullera, in de provincie Valencia. De kust kreeg 's nachts volgens de Spaanse meteorologische dienst meermaals te maken met een "warme valwind". Daarbij raakt een krachtige neerwaartse luchtstroom het land en verspreidt zich vervolgens in alle richtingen. Spaanse media berichten over windstoten tot 65 kilometer per uur.

Op videobeelden is onder meer te zien dat losgekomen delen van het decor door de lucht vliegen en bezoekers proberen te ontsnappen aan de zandstorm. Het terrein werd ontruimd om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

De organisatie heeft het muziekevenement, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Valencia, momenteel stilgelegd. Het is niet duidelijk of het festival wordt hervat. Medusa begon woensdag en zou nog tot en met maandag duren. De Nederlandse dj Afrojack is geboekt voor deze zaterdag. Er werden in totaal zo'n 320.000 bezoekers verwacht.

