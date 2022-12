Gigantische ravage na ernstig verkeersongeval Tilburg, fietser overleden

Ravage in Tilburg. Ⓒ Eye4images.

TILBURG - Een fietser is overleden en een andere fietser is woensdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Ringbaan-Oost in Tilburg. De bestuurder van de auto is aangehouden. De gewonde fietser is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend.