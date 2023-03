Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben een ander beeld van ons toekomstig huis’ Rijswijkse statushouders weigeren flexwoning: ’Ondankbaar’

Het complex met de flexwoningen, die voor ruim een miljoen euro zijn opgeknapt maar waar statushouders niet naar toe willen. Ⓒ foto peter van zetten

RIJSWIJK - Een grote groep statushouders, die in een Rijswijks viersterrenhotel verblijft, weigert een door de gemeente opgeknapte tijdelijke woning. De gezinnen en alleenstaanden zeggen ’een ander beeld te hebben van hun toekomstige huis’ en hebben een advocaat ingeschakeld. Door een urgentieverklaring af te dwingen willen de statushouders alsnog in aanmerking komen voor een reguliere sociale huurwoning. Dit blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad.