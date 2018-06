Zaak opgesloten zwakbegaafde voor de rechter

De vier verdachten uit de regio Delft/Den Haag zouden de labiele Delftenaar hebben gedwongen om zijn Delftse woning aan de Oude Leedeweg en een of meer graspercelen in Nootdorp te verkopen. Ook zouden ze hem leningen hebben laten afsluiten om dat geld vervolgens in te pikken.

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur live mee.