WHO optimistisch over ebola-uitbraak Congo

Een arts neemt de temperatuur op van een Congolese vrouw in de strijd tegen ebola. Ⓒ AFP

GENÈVE - De strijd tegen de verdere verspreiding van het gevreesde ebolavirus in de Democratische Republiek Congo verloopt naar wens. Dat zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „Het stabiliseert zich. We zijn optimistisch, voorzichtig optimistisch.”