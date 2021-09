Amsterdamse studentenvereniging kan fluiten naar bestuursbeurs na ’ontgroeningsgeweld’

De brief is afkomstig van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. „Wij spreken onze afschuw uit over de incidenten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden binnen uw vereniging en betuigen onze steun aan de slachtoffers”, schrijven ze. De slachtoffers kunnen steun krijgen als ze aangifte willen doen.

Uit de brief komt naar voren dat in ieder geval bij zes disputen ernstige incidenten hebben plaatsgevonden waarbij sprake is geweest van fysiek geweld. „In het gesprek bleek dat u als Senaat van A.S.C./A.V.S.V. onvoldoende grip heeft op wat er binnen (de kennismakingstijd van) de disputen plaatsvindt. Hierdoor is de daadwerkelijke omvang van de misstanden nog onzeker.”

Ontgroening

Naar aanleiding van meldingen over wangedrag is de ontgroening begin deze maand per direct stopgezet. Het zou gaan om grove mishandeling en vernedering, staat in een verklaring van de studentenvereniging. „Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis.” De slachtoffers hadden wel letsel, zoals blauwe plekken, mank lopen, wonden en striemen. „Deze verwondingen zijn het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht. Ook is duidelijk dat vernedering leidt tot een slechte psychische gesteldheid van een aantal aspirant-leden.”

De disputen van welke duidelijk is dat ze betrokken waren bij de misstanden, zijn per direct geschorst. Ook heeft de senaat aangekondigd dat de dispuutkennismakingstijd in de huidige opzet voorgoed wordt afgeschaft. De onderwijsinstellingen steunen deze maatregelen, staat in de brief.

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is volgens de eigen site met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland. De vereniging benadrukt dat bij een groot aantal disputen wel normaal met elkaar wordt omgegaan.

De ingetrokken beurs is bedoeld voor bestuursleden die compensatie krijgen voor de te verwachten studievertraging die iemand door werkzaamheden voor de vereniging oploopt.