Seksueel misbruik piepjonge kinderen: OM wil 6 jaar cel

De seksuele handelingen, waaronder penetreren, vonden meestal plaats in hun woning maar ook in de auto of in het zwembad. In 2015 werd aangifte gedaan en werden de kinderen uit huis geplaatst. De kinderen hebben volgens de officier van justitie meerdere en consistente verklaringen afgelegd, die ook overeenkomen met de gevonden beelden.

Psychiaters hebben bij de verdachte een pedofiele stoornis en een aanpassingsstoornis vastgesteld. Ze adviseren een speciale behandeling. Maar omdat de verdachte zijn daden grotendeels ontkent en geen behandeling wil, heeft de aanklager een onvoorwaardelijke celstraf geëist.

De rechtbank in Lelystad doet op 21 juni uitspraak.