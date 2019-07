Gedumpte katjes verslonden door roedel in Almere

Drie dode Perzische katjes werden door medewerkers van Dierenthuis gevonden nadat ze over het hek van het hondenverblijf waren gegooid. Van het vierde diertje is alleen een pootje aangetroffen. „Vier lieve, weerloze diertjes die onnodig en in doodsangst op een vreselijke manier aan hun eind zijn gekomen”, deelt de stichting op sociale media.

Volgens Dierenthuis kon de politie niet veel betekenen, omdat de dieren niet waren gechipt. Met de kracht van sociale media hoopt de stichting de daders uiteindelijk op te sporen.