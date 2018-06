Journalisten: reactie OM over telefoontaps te slap

Thomas Bruning, Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Journalistenvakbond NVJ had een stevigere reactie verwacht van het Openbaar Ministerie (OM) over het opvragen van telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad. „Ik vind dat het een krachtiger signaal vraagt van de hoogste baas van het OM, dat hij zegt dat hij er tegen wil optreden en ervoor zorgt dat het niet opnieuw gebeurt”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ. „Een reactie die uitstraalt dat het heel serieus wordt genomen en niet: het was een foutje en we gaan weer door.”