Vader vond zijn dochter in bloedbad Johan en Anneke plaatsen vlinder voor vermoorde dochter: ’Moeten verder zonder onze prachtige Eva’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Er komen drie vlinders bij op de Vlinderrots, onder meer voor Eva Veerman. Op de foto v.l.n.r. Jacques en Wanda Beemsterboer, Elsa op 't Holt en Anneke Veerman, die de vlinder op het monument prikt. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Hoorn - Nadat ze ongerust waren geworden, omdat er geen antwoord meer kwam op hun berichten, gingen Johan (61) en Anneke Veerman (60) op zondagmiddag 16 mei 2021 met de politie naar de woning van hun dochter Eva Veerman (28) en haar vriend Jordan M. (34) in Volendam. Nadat het raam was geforceerd zag Johan aan de bloedsporen dat het volslagen mis was.