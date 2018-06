Studenten en docenten UvA lopen protestmars

De protestmars is een initiatief van studentenbewegingen Humanities Rally, New University! en ASVA, maar wordt ook ondersteund door organisaties uit andere steden. Ze maken zich zorgen over de „structurele afbraak van kwaliteitsonderwijs.” Volgens de betogers leiden de bezuinigingen tot het verdwijnen van specialisaties en kleine studies en kampen docenten met een torenhoge werkdruk.

De demonstranten vertrokken om 15.00 uur vanaf de Oudemanhuispoort en lopen via het stadhuis naar de Roeterseilandcampus.