Woede om verdwenen eitje Google

Google haalde namelijk het eitje uit de salade. Google User Experience manager Jennifer Daniel blies de loftrompet: „Er wordt veel gepraat over exclusiviteit en diversiteit bij Google, en als je bewijs wil van onze prioriteit, dan laat ik hier de salade emoji zien.”

Omdat het ei is weggehaald, wordt de salade meer ’inclusief’ voor veganisten. Die term wordt normaal gesproken gebruikt door activisten om allerlei minderheden ’een stem te geven’ en niet langer ’uit te sluiten’.

De eieren-industrie is woedend. „De Britten eten 5 procent meer eieren. Veel mensen vinden het heerlijk. Dit gaat ten koste van de meerderheid”, aldus een woordvoerder van The British Egg Industry Council. „Ridicuul dat een bedrijf als Google buigt voor de ideologie van een klein groepje veganisten”, vindt ook Tim Bonner, Chief Executive at the Countryside Alliance.

Anderen lachen het gebruik van termen als ’inclusiviteit’ en ’diversiteit’ weg, en vinden de stunt van Google een lachertje. Inmiddels heeft Jennifer Daniel, die op Twitter de gewraakte tweet stuurde, gereageerd op haar criticasters met de nodige zelfspot.