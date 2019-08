Trump geeft Xi Jinping advies

Xi (rechts) lijkt niet gevoelig voor de vleierij van Trump (links). Ⓒ FOTO REUTERS

WASHINGTON - China moet eerst een nette oplossing vinden voor de spanningen in Hongkong, pas daarna wil de VS met China verder onderhandelen. Dat schreef president Trump op Twitter. Het is voor het eerst dat Trump Hongkong en de handelsoorlog tussen de VS en China aan elkaar koppelt.