Orkaan raast over Filipijnen: Phanfone eist 16 doden, toeristen gestrand

Het noodweer trof met name de oostelijk en centraal gelegen eilanden van de archipel. Als gevolg van de tyfoon, moesten duizenden mensen Kerstmis op de Filipijnen doorbrengen in schuilplaatsen.

Door de harde wind is veel schade aangericht. Een aantal dorpen is door de hevige regenval onder water komen te staan. Ook is elektriciteit uitgevallen.

Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en zijn opgevangen in onder meer schoolgebouwen.

Phanfone trof ook Boracay, Coron en andere vakantiebestemmingen die beroemd zijn vanwege hun witte zandstranden en populair zijn bij buitenlandse toeristen.

Duizenden toeristen zijn gestrand op onder meer op het vliegveld van Kalibo, vluchten zijn geannuleerd en ook veerboten varen niet.

Het vliegveld is zwaar beschadigd, meldt een Koreaanse toerist die daar was gestrand aan persbureau AFP.

