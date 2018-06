Jihadronselaar ’abou Moussa’ vrij

Azzedine C. is een kopstuk uit de zogeheten Contextzaak. In die zaak werden jihadsympathisanten die elkaar kenden uit de Haagse Schilderswijk vervolgd voor het ronselen van jihadgangers. De groep demonstreerde ook regelmatig in de wijk in de zomer van 2014. C. wordt gezien als een van de leiders van de groep.

Het kopstuk werd uiteindelijk veroordeeld tot vijfenhalf jaar gevangenisstraf, die hij uitzat in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught. Hij heeft twee derde van die straf uitgezeten.

Strenge voorwaarden

Volgens het OM zijn er strenge voorwaarden opgelegd aan de vervroegde vrijlating. Zo is er een mediaverbod, een gebiedsverbod, mag hij niet demonstreren en geldt er een meldplicht. „We hadden ons kunnen verzetten tegen de vrijlating, maar dan zou hij over twintig maanden zonder begeleiding op straat staan. Op deze manier kunnen we hem nog in de gaten houden en is het recidivegevaar lager”, stelt een woordvoerder van ressortparket Den Haag.

In de contextzaak werden door rechtbank Den Haag uiteindelijk zes personen veroordeeld, van wie drie bij verstek. De straffen varieerden van een tot zes jaar. De hoogste straffen waren voor Syriëgangers die daadwerkelijk zijn gaan.

De advocaat van Azzedine C. heeft nog niet gereageerd op zijn vrijlating.