Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Zwangere vriendin wacht af in Nederland ’Gewonde Nederlander geopereerd’ na raketaanval Yavoriv: ’Hij wil graag naar huis’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Bij de twee raketaanvallen kwamen volgens de Oekraïense autoriteiten 35 mensen om het leven, en vielen er 134 gewonden. Ⓒ @BackAndAlive via REUTERS

Bij de Russische raketaanvallen zondag op de militaire basis Yavoriv is een Nederlander dusdanig gewond geraakt dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Lviv. Naar eigen zeggen is hij geopereerd vanwege interne bloedingen. „Ik ben nu bezig met zijn evacuatie terug naar Nederland vanuit het ziekenhuis”, meldt Gert Snitselaar, de coördinator voor de Oekraïense ambassade in Nederland.