Strafhof draait vonnis Bemba terug

Jean-Pierre Bemba in het Internationaal Strafhof ICC Den Haag op archiefbeeld. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag heeft in hoger beroep het vonnis wegens oorlogsmisdaden teruggedraaid tegen de Congolese voormalige vicepresident Jean-Pierre Bemba. Die werd in juni 2016 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid omdat onder zijn bevel militieleden hadden gemoord en verkracht in de Centraal-Afrikaanse Republiek.