Kroaten allemaal welkom om hier te werken

Deze Kroaten wordt het makkelijker gemaakt als ze eventueel naar Nederland willen komen. Ⓒ EPA

Den Haag - De Nederlandse arbeidsmarkt wordt per juli onbelemmerd opengesteld voor Kroaten. Volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) is er geen reden om hen nog langer een aparte tewerkstellingsvergunning te laten aanvragen als ze hier aan de slag willen. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.