Getatoeëerde ‘narcokat’ die uit Mexicaanse gevangenis werd bevrijd woont op geheim adres

Een piratenvlag en een adelaar staan op het vel van de naaktkat getatoeëerd. Het dier moet afgezien hebben en in paniek zijn geweest, zeggen dierenliefhebbers. Maar dat zal de bendeleden waarschijnlijk een zorg geweest zijn. Wie rivalen foltert en uitschakelt, zal er ook wel geen probleem mee hebben om een kat te tatoeëren. Hoe hard het dier ook kermde en in paniek moet geweest zijn.

De ‘narcokat’, zoals de sphynx-kat van 2.000 euro wordt genoemd omdat ze eigendom was van een drugskartel, was een soort van trofee waarmee de opgesloten bendeleden wilden bewijzen dat ze boven de strenge regels van de gevangenis staan.

Geheime tunnel

De afgelopen maanden vonden in de gevangenis, waar vorig jaar nog 17 doden vielen bij gevechten onder rivaliserende bendes, sweepings plaats waarbij alle cellen grondig werden gecontroleerd. Dat leverde verrassende vondsten op: een mechanische stier, een paar sneakers ter waarde van meer dan 1.000 euro, een hele reeks luidsprekers en een geheime tunnel om al die verboden spullen binnen te smokkelen.

Ⓒ Gemeentebestuur Ciudad Juárez

Maar de belangrijkste of toch meest opmerkelijke ontdekking was toch wel de getatoeëerde kat die eigendom was van de leider van de drugsbende Los Mexicles en die dezelfde tatoeages als de andere bendeleden draagt.

Geheim adres

Die bendeleider was Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, beter bekend als “El Neto”. Bij een poging om hem enkele maanden geleden te bevrijden werden tien cipiers gedood en konden minstens dertig gedetineerden ontsnappen. Ook ‘El Neto’ kon ontsnappen maar hij werd tijdens een vuurgevecht door de politie doodgeschoten.

De kat is intussen ‘vrijgelaten’ uit de gevangenis en naar een geheim adres overgebracht. Een dierenrechtenorganisatie kreeg de opdracht om een nieuwe eigenaar te vinden en deed dat grondig. Er werden verschillende kandidaten die zich gemeld hadden gescreend. Het dier is intussen naar het nieuwe baasje verhuisd en moet binnen gehouden worden. Gevreesd wordt immers dat rivaliserende bendes de kat anders wel eens zouden kunnen ontvoeren om de leden van Los Mexicles te jennen. In Mexico wordt al jaren een bloedige oorlog uitgevochten tussen drugskartels. Met gruwelijke executies tot gevolg.