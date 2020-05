’Coronacrisis kan leiden tot toename van asielzoekers binnen EU’

De lockdownmaatregelen hebben tot dusver juist geleid tot een afname van het aantal migranten dat Europa weet te bereiken. Het aantal asielaanvragen daalde in maart met 43 procent naar het laagste niveau sinds begin 2014, meldt EASO in een nieuw rapport.

De organisatie stelt dat de pandemie momenteel vooral Europa en de VS zwaar heeft getroffen. „Met 80 procent van alle bevestigde gevallen, maar slechts 20 procent van de wereldbevolking, zijn hoge-inkomenslanden disproportioneel hard getroffen door de uitbraak.”

Het asielagentschap waarschuwt dat het virus ook een ontwrichtende werking kan hebben op ontwikkelingslanden, waaronder de landen waar traditioneel de meeste vluchtelingen vandaan komen. Die zijn maar beperkt in staat om calamiteiten het hoofd te bieden en er zijn vaak minder ziekenhuisbedden en artsen beschikbaar.

Voedseltekorten

Dergelijke landen kunnen door de coronacrisis mogelijk te maken krijgen met voedseltekorten of een verslechterende veiligheidssituatie, stelt EASO. Dat zou ertoe kunnen leiden dat meer mensen besluiten te migreren.

Het is onduidelijk waarom het Westen momenteel veel zwaarder getroffen lijkt te zijn door de coronacrisis. EASO komt met meerdere mogelijke verklaringen. Zo kan het beeld vertekend zijn doordat sommige landen weinig testen en er daardoor geen goed beeld is van de omvang van de uitbraak.

Een andere mogelijkheid is volgens de organisatie dat de bevolking in sommige landen minder kwetsbaar is omdat burgers daar gemiddeld jonger zijn en het klimaat er warmer is. Ook kan niet worden uitgesloten dat ontwikkelingslanden geïsoleerder zijn en het virus er daarom pas later voet aan de grond krijgt.