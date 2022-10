Premium Het beste van De Telegraaf

Wie kan doorbraak in Oekraïne forceren? ’Eén land heeft misschien wel de sleutel in handen’

Door Michaël Temmerman Kopieer naar clipboard

Ⓒ NB

Antwerpen - VS, China, India, Europa of toch Turkije: welke mogendheid kan een diplomatieke doorbraak forceren in de oorlog in Oekraïne? En even belangrijk: wat is hun belang daarbij? „Buiten Rusland zelf heeft één land misschien wel het meest van al de sleutel in handen.”