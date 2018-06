Weer protest nabestaanden MH17

1 / 3 1 / 3 Nabestaanden van slachtoffers van de crash met vlucht MH17 houden een stil protest voor de ambassade van Rusland. Ⓒ ANP

Opnieuw protesteren nabestaanden van MH17 pal voor de Russische ambassade in Den Haag. Zij zetten vrijdagmiddag 298 lege stoelen neer in een parkje tegenover het gebouw. Symbolisch voor het aantal slachtoffers dat op 17 juli 2014 bij de massamoord in Oost-Oekraïne de dood vond.