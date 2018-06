Azzedine C. welbespraakte kalifaatfan

Azzidine C., ofwel ’abou Moussa’ spreekt tijdens een pro-IS-demonstratie. Ⓒ ANP

Amsterdam - De welbespraakte en demagogische Azzedine C. stak zijn enthousiasme voor het IS-kalifaat in Syrië niet onder stoelen of banken. Tijdens demonstraties in de Haagse Schilderswijk gaf hij af op de Nederlandse samenleving en verheerlijkte de gewapende strijd van zijn broeders in het Midden-Oosten.