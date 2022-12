Zoetermeer sluit brug over A12 om mogelijk instortingsgevaar

Kopieer naar clipboard

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer blijft voorlopig gesloten. Ⓒ ANP / Hans van Rhoon

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over onder meer de A12 en het spoor gesloten omdat die niet als veilig kan worden beschouwd. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning. Op dit moment is niet te zeggen of er acuut instortingsgevaar is, aldus de gemeente.